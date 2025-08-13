SÍ SE TOMARON PREVISIONES PARA DESAGÜES EN LA OBRA DEL TREN LIGERO, ASEGURA REHN PESE A INUNDACIONES Y QUEJAS DE VECINOS

Al ser cuestionado por el diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI), Aldo Contreras Uc, sobre afectaciones por donde circula el DTR, el encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), Bernhard Rehn, aseguró que “el proyecto del Tren Ligero sí tomó previsiones para desagües”.



El legislador expuso que dicha obra fue presentada como de gran magnitud, sin embargo, ha causado diversas afectaciones por donde circula, y preguntó: “¿se realizó el estudio de impacto del trazo en zonas con riesgo de inundación o problemas previos de drenajes?, y ¿cuánto costó la evaluación?”, y además le pidió al funcionario profundizar el resultado de las pruebas operativas y de seguridad, e informar por escrito del dictamen de Protección Civil estatal, las obras complementarias en zonas afectadas, cuándo darán inicio y si el Gobierno del Estado o la empresa Mota-Engil será responsable.

En respuesta, el funcionario de origen austriaco aseguró que “en zonas inundables como La Ermita y Santa Lucía, el proyecto del Tren Ligero sí previó un desagüe suficiente y lo más rápido posible en cuanto a inundaciones, agua pluvial, y por la situación de que hay un megadrenaje es el limitante para otros drenajes, y refirió que hay obras complementarias de desagüe están previstas y 3j3cutadas. No proporcionó cuánto fue erogado.

Agregó que las obras complementarias fueron en general en terrenos municipales, en los parques Farolitos y La Ermita, que fue remodelado, y en cuanto al dictamen de Protección Civil se le tendría que pedir a esa dependencia estatal.