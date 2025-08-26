DESFILE TORMENTOSO DE ONDAS TROPICALES MANTENDRÁ LLUVIAS EN LA PENÍNSULA ESTA SEMANA

MARTES CON TORMENTAS ELÉCTRICAS POR INFLUENCIA DE ONDA TROPICAL 26

La llegada de la onda tropical número 26 continuará generando tormentas en el sureste de México durante los próximos días, advirtió el meteorólogo Juan Antonio Palma. Según explicó, este sistema provocará lluvias fuertes en varias zonas, cuyos efectos se mantendrán mañana gracias a la interacción con la “Vaguada Maya”.

Palma señaló que, además, se aproxima otra onda tropical más activa que reforzará las precipitaciones hacia el fin de semana.

El pronóstico prevé que el martes y miércoles se presentarán tormentas fuertes dispersas a muy fuertes aisladas en Yucatán y Campeche, mientras que en Quintana Roo se esperan lluvias ligeras a moderadas. Las precipitaciones podrían intensificarse el jueves y viernes, especialmente en el oriente, centro y suroeste de Yucatán; norte, centro y sur de Campeche; y centro y sur de Quintana Roo, donde podrían registrarse acumulados de 75 a 100 mm, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos e inundaciones locales.

El especialista añadió que estas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica abundante y rachas de viento. Antes de las lluvias, se espera un ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 32 a 40 °C en Yucatán y Campeche y de 31 a 38 °C en Quintana Roo. Los vientos oscilarán entre 10 y 40 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h en zonas costeras o con tormentas activas.

Palma indicó que la nueva onda tropical, posible número 27, avanzará hacia el sureste del país, y su estela de humedad, junto con la Vaguada Maya, mantendrá el potencial de tormentas hasta el sábado. Incluso, existe la posibilidad de que otra onda tropical llegue al final del mes, prolongando las lluvias hacia septiembre.