LA VASTA RED EMPRESARIAL DEL CUÑADO DE AMLO CREADA EN 6 AÑOS: EL UNIVERSAL

En un reportaje publicado ayer domingo 19 de abril de 2026, El Universal señala que Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, creó en 6 años igual número de empresas con distintos tan distintos como el envío y transferencia de dinero, agronegocios, extracción y exportación de material de construcción y cuarzo y la distribución de hidrocarburos, y la mayoría las inició durante el Gobierno de AMLO.

En conjunto declararon un capital social mínimo de 11.4 millones de pesos, de los cuales $2.2 millones fueron aportados directamente por Rodrigo Gutiérrez, y 46 personas conforman la estructura empresarial del cuñado de AMLO.

Se trata de las empresas Quartz Team International México, creada en marzo de 2020 y comercializa cuarzo; Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos, constituida en junio de 2020 y dedicada a los agronegocios; Envíos del Bienestar, establecida en enero de 2021 para transferencias de dinero; Pagos del Bienestar, fundada en abril de 2021 y también para transferencias de dinero; Quartz Stone, creada en julio de 2021para comercializar cuarzo; y Keter Energy, instaurada en septiembre de 2025 y comercializa gasolinas, de acuerdo con actas notariales en el Registro Público del Comercio de Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México.