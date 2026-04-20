lunes, abril 20, 2026
Lo último:
Municipales

MUEREN HOMBRE Y ADOLESCENTE EN ACCIDENTE

Un hombre de 41 años y una adolescente de 15 perdieron la vida durante el pasado fin de semana, tras un accidente registrado en la comunidad de Nueva Chontalpa, en el municipio del Carmen.

De acuerdo con fuentes policiacas, las víctimas fueron identificadas como F.G.G. y P.G.H., presuntamente padre e hija, quienes fallecieron en el lugar del percance. El adulto presentó traumatismo cráneo encefálico severo, mientras que la menor sufrió perforación de órganos abdominales derivada de un traumatismo cerrado.

Ambos eran originarios de Playa del Carmen, Quintana Roo, y fueron localizados al interior de una camioneta de color rojo con placas de dicha entidad. Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el accidente.

También te puede gustar

No es viable ni posible se frenen las actividades petroleras en la sonda de Campeche: SEDESU

UNACAR deja sola a estudiante presuntamente violada

OTRA EJECUCIÓN; DEJAN EL CUERPO EN PARAJE DE LA CARRETERA HACIA SABANCUY

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *