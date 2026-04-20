MUEREN HOMBRE Y ADOLESCENTE EN ACCIDENTE

Un hombre de 41 años y una adolescente de 15 perdieron la vida durante el pasado fin de semana, tras un accidente registrado en la comunidad de Nueva Chontalpa, en el municipio del Carmen.

De acuerdo con fuentes policiacas, las víctimas fueron identificadas como F.G.G. y P.G.H., presuntamente padre e hija, quienes fallecieron en el lugar del percance. El adulto presentó traumatismo cráneo encefálico severo, mientras que la menor sufrió perforación de órganos abdominales derivada de un traumatismo cerrado.

Ambos eran originarios de Playa del Carmen, Quintana Roo, y fueron localizados al interior de una camioneta de color rojo con placas de dicha entidad. Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el accidente.