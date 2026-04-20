FISCALÍAS SON ‘NIDO DE IMPUNIDAD’ EN EL PAÍS, AFIRMA DIRECTORA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirmó que las fiscalías son el nido de la impunidad en el país, pues es ahí donde las familias de personas desaparecidas, víctimas de feminicidio y demás violaciones a los derechos humanos se encuentran con el primer obstáculo para acceder a la justicia. Además, denunció que, hasta ahora, las autoridades han omitido reformar dichos órganos públicos y dotarlos de recursos.

En entrevista para La Silla Roja –programa de El Financiero Bloomberg conducido por Leonardo Kourchenko y Víctor Piz–, Olivares Ferreto manifestó que desde hace 50 años el país atraviesa una crisis de derechos humanos. Incluso, dijo, algunos expertos califican el panorama como una situación generalizada de violaciones, por lo que el Estado debería declarar emergencia nacional.

Destacó que aunque han existido avances como la creación de fiscalías especializadas o comisiones de búsqueda, estas instituciones solo son cascarones vacíos. La directora de Amnistía Internacional México denunció que muchas fiscalías operan con recursos ínfimos y siguen obligando a los familiares de personas desaparecidas a esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, y por esa razón muchas familias prefieren no denunciar e iniciar las labores por su propia cuenta y con sus recursos.

Esa omisión, dijo, ha provocado, que solo se hayan abierto cuatro mil averiguaciones previas para 132 mil desapariciones que registra México.

“¿Qué es lo que pasa? Que esas instituciones yo digo que son como un cascarón vacío. Es decir, son instituciones que no tienen los recursos suficientes y con recursos me refiero a presupuesto (…) personal, materiales, equipamiento.

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