martes, abril 21, 2026
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PRECISA SHEINBAUM QUE UN PROTOCOLO PARTICULAR TRAS ATAQUE EN TEOTIHUACÁN SERÁ ¡PONER LETREROS EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS!

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, a pregunta de si se hará un protocolo particular para los sitios arqueológicos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que para evitar cualquiera pueda entrar con un arma de fuego, “vamos a poner anuncios… y vamos a ver si se requiere equipamiento para adquirir equipamiento”.

Al respecto, la analista política Melissa Bely escribió: “¡ Plop! O sea, van a poner letreros que digan: ‘Prohibido entrar con armas’”.

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