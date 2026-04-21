PRECISA SHEINBAUM QUE UN PROTOCOLO PARTICULAR TRAS ATAQUE EN TEOTIHUACÁN SERÁ ¡PONER LETREROS EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS!

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, a pregunta de si se hará un protocolo particular para los sitios arqueológicos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que para evitar cualquiera pueda entrar con un arma de fuego, “vamos a poner anuncios… y vamos a ver si se requiere equipamiento para adquirir equipamiento”.

Al respecto, la analista política Melissa Bely escribió: “¡ Plop! O sea, van a poner letreros que digan: ‘Prohibido entrar con armas’”.