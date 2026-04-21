TRAS TRAGEDIA EN TEOTIHUACÁN, ORDENA SHEINBAUM REFORZAR VIGILACIA Y PROTOCOLOS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y TURÍSTICAS; ¿POR QUÉ HASTA AHORA?

Al afirmar que Julio César J., se quitó la vida tras d¡sparar y matar a turista canadiense y agredir a 13 más en Teotihuacán, y que la oportuna intervención de las autoridades evitó que asesinara a más personas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó reforzar la seguridad en zonas arqueológicas del país.

Durante la conferencia matutina de hoy, el funcionario detalló que por orden de la mandataria van a fortalecer la seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos del país y las revisiones preventivas, incrementar la presencia de la Guardia Nacional en coordinación con las autoridades locales, reforzar las revisiones preventivas, revisar los controles de acceso y fortalecer los sistemas de vigilancia, y hoy mismo empieza la coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos. Además, serán empleados los patrullajes físicos y cibernéticos por parte de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, para identificar y prevenir cualquier amenaza.