ASESINAN AL ALCALDE DE URUAPAN DURANTE FESTIVAL DE VELAS; HABÍA PEDIDO AYUDA A SHEINBAUM PARA DETENER LA VIOLENCIA

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre durante el Festival de Velas, cuando convivía con familias en el centro histórico. El ataque ocurrió frente a decenas de asistentes; el edil fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió minutos después. Uno de los presuntos agresores fue abatido y otro detenido en el lugar, mientras el regidor de Obras Públicas, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, resultó lesionado.

Meses antes de su asesinato, Manzo había pedido ayuda al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum para frenar la ola de violencia que azota al municipio. Denunció públicamente la presencia de grupos armados, campamentos de entrenamiento de delincuentes y extorsiones al sector aguacatero. También solicitó la intervención del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al advertir que “no puede haber abrazos para los delincuentes”. Su llamado no fue atendido y hoy su muerte refleja el grave deterioro de la seguridad en Michoacán.

