martes, abril 21, 2026
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INAUGURAN HOSPITAL DE GINECOPEDIATRÍA BAJO FUERTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

CANCELAN ENLACE CON LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

Luego de varios meses de retraso, se llevó a cabo la inauguración del Hospital de Ginecopediatría Número 15 en Carmen, en un acto encabezado por la gobernadora Layda Sansores San Román y realizado a puerta cerrada, sin acceso para medios de comunicación ni público en general.

De manera inicial, se contemplaba un enlace en vivo con la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, la transmisión fue cancelada de último momento sin que se informaran las razones, lo que generó incertidumbre entre los asistentes.

El evento se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad coordinado entre personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y autoridades estatales, lo que derivó en restricciones de acceso incluso para funcionarios municipales. Durante la ceremonia, pacientes tuvieron que utilizar un acceso alterno por el área de urgencias, habilitado de manera provisional.

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