MORENA Y EL “AQUÍ NO PASÓ NADA”: CASOS, NEGACIONES Y AUSENCIA DE CONSECUENCIAS: JUAN ORTIZ

En los últimos días, diversos casos han colocado a Morena bajo escrutinio público por la forma en que se manejan situaciones polémicas. Señalamientos apuntan a un patrón donde primero se niegan los hechos, luego se ajustan versiones y finalmente no se aplican sanciones, lo que ha generado críticas sobre la falta de rendición de cuentas.

Entre los casos destaca el relacionado con Marcelo Ebrard, tras revelarse que su hijo permaneció en la embajada de México en Londres realizando labores internas. Aunque el exfuncionario reconoció la situación, la atribuyó a decisiones personales durante la pandemia. A pesar de los cuestionamientos por el posible uso de recursos públicos, no se reportaron investigaciones ni medidas oficiales.

Otro hecho fue el derrame de petróleo en el Golfo de México, inicialmente minimizado por autoridades y posteriormente confirmado por Petróleos Mexicanos como una fuga en un ducto. A pesar del impacto, no se informaron sanciones relevantes. También se suman controversias como la postura de la senadora Mariela Gutiérrez ante el sacrificio de animales, que generó críticas sin derivar en acciones inmediatas.

El caso de Edith Guadalupe, joven reportada como desaparecida y localizada sin vida días después, evidenció fallas en los protocolos de atención. La fiscalía capitalina inició una investigación interna, mientras familiares denunciaron retrasos en la respuesta. En conjunto, estos episodios reflejan cuestionamientos sobre la actuación institucional y la ausencia de consecuencias claras.

Fuente: Juan Ortiz