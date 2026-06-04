“CASI SUDO AGUA BENDITA”: ALFONSO DURAZO; ASEGURA QUE SU VISA ESTÁ VIGENTE PERO QUE NO TIENE POR QUÉ MOSTRARLA

En su programa para el Grupo Fórmula, la periodista Azucena Uresti dio a conocer que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó: “Casi sudo agua bendita”, al negar los señalamientos en su contra publicados en el diario Los Ángeles Times, cuyo reporte calificó como “una nota más sin fuentes”.

Corresponde a las autoridades norteamericanas precisar la información sobre si hay una investigación, afirmó el mandatario, y aseguró que su Visa está vigente y que no tiene que ir a Estados Unidos para comprobarlo.