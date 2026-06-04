HALLAN MUERTO A UN VARÓN EN EL MUELLE DE SAN ROMÁN

En las primeras horas de la mañana de hoy jueves 4 de junio, un sujeto identificado como Raúl fue hallado sin vida al final del muelle de San Román, a donde llegaron agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, así como paramédicos del sector salud, quienes confirmaron el deceso.

Trascendió que el hoy occiso acostumbraba ayudar a los pescadores en los desembarques y convivía con ellos.

Las autoridades acordonaron el lugar en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias de rigor.