PLATAFORMAS DIGITALES DE TAXI OPERAN DE MANERA IRREGULAR Y DEBERÁN REGULARIZARSE: ELISA HERNÁNDEZ

El Gobierno del Estado lanzó una advertencia a las plataformas digitales de transporte que operan en Campeche, al señalar que se mantienen en condición irregular y deberán alinearse a la normatividad vigente si desean continuar ofreciendo servicio. La secretaria de Gobierno, Elisa Hernández, declaró que ninguna plataforma quedará fuera de los requisitos que ya se solicitan a los taxistas del estado.

Explicó que el proceso de regularización será a través de la Agencia Reguladora del Transporte, donde deberán inscribirse tanto las empresas como los conductores. “Las plataformas digitales en este momento están de forma irregular en el Estado. Todas las plataformas digitales van a tener que cumplir con los requisitos que el Estado les pide. Y uno de esos requisitos es precisamente que sean regulados por la Agencia Reguladora del Transporte, que estén inscritos a la Agencia Reguladora del Transporte, que todos los choferes, nosotros tengamos conocimiento como gobierno de quiénes son, de que cumplen con todas las medidas de seguridad, con sus antidoping, con sus cursos de vialidad, que sus unidades también cumplen con todos los seguros que se les pide a los taxistas”.