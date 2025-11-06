CONVOCAN A MARCHA POR FALTA DE ACUERDO EN PRECIO DEL MAÍZ

Tenabo.- Productores del estado anunciaron una marcha para este viernes 7 de noviembre en la ciudad de Campeche, luego de que no prosperaron los intentos por lograr un acuerdo con las autoridades sobre el precio del maíz. A pesar de tres reuniones, no hubo una propuesta que satisficiera a los agricultores, lo que detonó la convocatoria a movilizarse.

Roberto Uc Concha, uno de los productores inconformes, publicó un mensaje abierto en su cuenta de Facebook para llamar a sumarse: “Buenos días compañeros Productores y de lucha, el día de ayer tuvimos nuestra tercera reunión y por lo visto no hay ningún acuerdo por tal motivo están TODOS INVITADOS ESTE VIERNES 7 DE NOVIEMBRE PARA LA MARCHA EN EL ESTADO DE CAMPECHE, misma que dará Inicio a la 13:00 horas una de la Tarde en la Secretaria de Desarollo, No falten Productores de Tenabo y del camino Real y Familia. Por la Justicia del Campo Vamos Todos”.