DE 300 PERSONAS DESAPARECIDAS EN ESTE AÑO 292 HAN SIDO LOCALIZADAS, ASEGURAN

San Francisco de Campeche.- Javier Jesús Quintero Arvea, comisionado Estatal de Búsqueda de Personas, dio a conocer que de enero a septiembre de este año han registrado más de 300 casos de desaparición, de los cuales 8 no han sido localizadas, lo que representa una efectividad (292 casos) superior al 90 por ciento en las labores de localización.

La mayoría de los casos son niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en menor caso mujeres, los primeros por situaciones de abandono de hogar, peleas con los padres y problemas en el núcleo familiar, es por el cual deciden abandonar el domicilio familiar, con los amigos, con el novio y no responden las llamadas de sus padres, reveló, y dijo que ante la desesperación de sus padres, se autoriza que sea emitido el boletín de búsqueda para trabajar en sus casos.

En cuanto al reporte de personas extranjeras, Quintero Arvea aseguró que sólo han sido dos casos, el más reciente ocurrido en Calkiní de unas personas de origen belga, pero gracias a la coordinación de las autoridades de Campeche y Quintana Roo fueron localizadas. Del por qué desaparecieron de la entidad, reveló que esa investigación está en manos de la Fiscalía campechana.