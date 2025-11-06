PAGAN REPARACIÓN DEL DAÑO Y LIBERAN A LOS EXPOLICÍAS DE MARCELA DETENIDOS EN PALIZADA EN AGOSTO PASADO; UNO YA TENÍA SENTENCIA DE CÁRCEL

Los cinco exelementos de la Policía Estatal devolvieron ciento siete mil pesos como reparación del daño, a través de la Salida Alterna al Proceso y mediante el Acuerdo Reparatorio, para extinguir toda acción penal tras ser detenidos en agosto del dos mil veinticuatro en Palizada al ser señalados como extorsionadores de automovilistas y turistas.

De acuerdo con la carpeta judicial quinientos nueve diagonal veintitrés guion dos mil veinticuatro diagonal JC, el martes siete de octubre del presente año se realizó la audiencia de Salida Alterna en que Albert J C K, David E U P, Patricio C R, Víctor M C T y Wilberth S L P depositaron el dinero a la Unidad para Devolver al Pueblo lo Robado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Campeche.

Lo anterior, pese a que uno de ellos había sido sentenciado a un año y cuatro meses de prisión en diciembre del dos mil veinticuatro, al declararse culpable de abuso de autoridad mediante Procedimiento Abreviado.

En un principio, tras ser detenidos el viernes dieciséis de agosto del dos mil veinticuatro con el dinero y droga, los cinco eran acusados de extorsión, cargo que al ser desechado por el juez de Control fue reclasificado como operaciones con recursos de procedencia ilícita y fueron vinculados a proceso en libertad.

Tras la confirmación del depósito, el juez segundo de Control ordenó que la carpeta judicial fuera archivada.