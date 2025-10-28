martes, octubre 28, 2025
CON UNA INVERSIÓN FEDERAL ENTREGAN 17 PATRULLAS A MUNICIPIOS DE CAMPECHE

Con una inversión federal de 14 millones 195 mil pesos, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, entregó 17 patrullas tipo Pickup a los presidentes municipales de siete municipios de Campeche, dentro del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) 2025.

Las patrullas fueron entregadas a los municipios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Dzitbalché, Hopelchén, Seybaplaya y Tenabo, con lo que se fortalecerán las capacidades operativas de sus policías, contribuyendo a una mayor seguridad y confianza ciudadana.

