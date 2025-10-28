DENUNCIA DIRIGENTE DEL SITCOBACAM CHANTAJE, INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS CONTRA AGREMIADOS

El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sitcobacam) denunció actos de intimidación y amenazas contra sus integrantes, a quienes se les ha intentado coaccionar para abandonar la organización.

A través de redes sociales, el secretario general de la agrupación, Nicolás Guzmán Vázquez, aseguró que pese a las presiones, chantajes y amenazas, los trabajadores mantienen en alto su dignidad y siguen defendiendo su derecho a la libre asociación sindical.

“Celebro la participación de los compañeros que, pese a las tentaciones, chantajes y amenazas, mantuvieron en alto su dignidad. La debilidad de algunos hizo que sucumbieran ante promesas, pero un mayor número de valientes guerreros han ocupado su espacio para lograr la victoria”, expresó.

El secretario general destacó que el Sitcobacam se consolida con firmeza en cada centro laboral, transformando los obstáculos en fortaleza y las injusticias en motivo de lucha, y que la organización ha recurrido a mecanismos legales como el amparo indirecto, para exigir el reconocimiento de su legitimidad ante las autoridades laborales.

Asimismo, acusó la existencia de prácticas irregulares en la representación sindical oficial, señalando que ningún trabajador debería financiar con sus cuotas a abogados que defienden los intereses patronales, ni tolerar comisiones internas que actúen como “una nueva Santa Inquisición”.

Guzmán Vázquez subrayó que la organización sindical no cederá ante amenazas ni presiones, y continuará velando por los derechos laborales, el bienestar familiar y la calidad educativa en los planteles del Colegio de Bachilleres.