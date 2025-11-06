jueves, noviembre 6, 2025
PARADEROS DE KO’OX SATURADOS POR TRANSBORDOS DEJAN A DECENAS DE USUARIOS BAJO LA LLUVIA

La lluvia de ayer exhibió otra vez que el sistema de transbordo del Ko’ox no está preparado para la cantidad de pasajeros que lo utilizan. Decenas de usuarios quedaron a la intemperie porque los paraderos no dieron abasto: techos cortos, espacios reducidos y estructuras incapaces de cubrir a quienes necesitaban cambiar de unidad en medio del aguacero.

En redes sociales circuló un vídeo donde se observó la saturación en los puntos de transbordo. El modelo que exige bajar de un camión y esperar otro terminó dejando sin protección a buena parte de los pasajeros, evidenciando que la infraestructura urbana quedó corta frente a la demanda rea

