CIUDADANOS ESTALLAN EN REDES TRAS LLAMADO DE LAYDA A “TENER PACIENCIA” POR EL CAOS DE KO’OX

El mensaje de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien pidió paciencia a la ciudadanía al justificar que el proyecto del nuevo sistema de transporte Ko’ox es “complejo”, desató una avalancha de reclamos en redes sociales. Los campechanos respondieron con enojo, señalando que los cambios en las rutas sólo han generado caos, más gastos y un servicio deficiente.

“¡No era cambiar las rutas, era meter más camiones y cubrir todos los horarios!”, reclamó una usuaria, recordando que las antiguas rutas de Sascalum y San Antonio ofrecían recorridos directos hasta el mercado y el IMSS. “¡Regresen las rutas! ¡No más trasbordo innecesario! ¡Los pobres no podemos pagar más!”, añadió. Otro usuario criticó que el rediseño afecta a los estudiantes: “Ko’ox de Soriana Universidad si los estudiantes van al Conalep, se tienen que bajar frente a la Fiscalía, caminar hasta el Instituto Alemán y luego volver a agarrar otro camión. Ponen a inventar rutas que ya estaban establecidas de años”.

Los comentarios coincidieron en que los cambios fueron planeados sin conocer las necesidades reales de los ciudadanos. “Eso es, no queremos transbordo, ya que no tenemos un salario alto. Nomás vamos a trabajar para pagar transporte”, escribió otro. “Tan fácil, queríamos nuevos camiones, no nuevas rutas que sólo perjudican”, añadió una internauta.

Varios usuarios también reprocharon el aumento de precios y las largas distancias a los paraderos. “Deje de jugar e inventar rutas, déjelas como estaban y cobre los 12 pesos que decía, no 18, que es excesivo”, comentó una vecina. “Las colonias no están aptas para andar con silla de ruedas o adultos mayores bajando cerros o caminando 200 metros hasta el paradero”, añadió otro ciudadano.

El enojo fue más allá de las rutas. “Todavía dice que tengamos paciencia… vea la gran complicación que nos está dando, somos más los que usamos transporte público que los que tienen vehículo”, expresó una usuaria, advirtiendo del riesgo de golpes de calor y accidentes por las largas filas bajo el sol. “Lo único que tenía que hacer era cambiar los camiones, no las rutas”, agregó otro mensaje.

También hubo reclamos sobre la falta de empleos y la carga económica que implican los nuevos transbordos. “Primero generen trabajo para poder pagar tanto camión”, exigió un ciudadano. “Que no entiende, regresar las rutas y no al transbordo”, pidió otra mujer.

Otros comentarios ironizaron sobre el supuesto desconocimiento de los funcionarios. “Esos expertos no usan camiones en Campeche. Vivanlo una semana y después opinen”, se lee en una de las publicaciones. “Ay, tuvieron casi un año para planear y salen con pura estupidez”, agregó otra usuaria.

La inconformidad es generalizada: los ciudadanos exigen la restitución de las rutas tradicionales, tarifas accesibles y paraderos más funcionales. Mientras la gobernadora insiste en que el proyecto “es complejo”, la voz popular reclama que el cambio sólo complicó la vida de quienes más dependen del transporte público.