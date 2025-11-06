EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025

UN DOLOR DE CABEZA EL KO’OX: USUARIOS.

No hubo adecuada planeación para el nuevo sistema de transporte público, por lo que Layda Sansores justifica que realiza ajustes porque el proyecto es muy complejo y requiere modificaciones para garantizar un funcionamiento adecuado. Lo cierto es que la ciudadanía, que no deja de quejarse de ese servicio, continúa resintiendo las consecuencias del mal planeado servicio… y se les pide tener paciencia.

La gobernadora explicó con gráficas lo que le dicen sus “expertos”, pero la triste realidad es que sus eruditos no consideraron algunas paradas problemáticas, la lejanía que muchas tienen de las rutas anteriores, las nulas facilidades en cada una de ellas, ni las aglomeraciones de usuarios que se presentan en cada una de ellas. ¿Eso no lo previeron sus calificados expertos? Hasta hoy el servicio no es ni más eficiente, ni más seguro, como prometió.

Para tratar de reducir el malestar que su terquedad ocasionó, Layda Sansores cacarea las bondades de los nuevos camiones, que tendrán aire acondicionado, accesos para personas de la tercera edad, cámaras de seguridad y telemetría con tarjeta de pago única… pero esos argumentos los repite desde hace tres años que anunció el proyecto, y hasta hoy no funciona. Por cierto, ¿quién compró los camiones? Si lo hizo el gobierno, ¿por qué se los concesionó al grupo ADO?

MARCELA, OPORTUNISTA Y MENTIROSA.

La oportunista y nefasta secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martinez, subió a sus redes un mensaje de “respaldo y solidaridad” ante el “acoso” que “sufrió” la presidente Claudia Sheinbaum, que muchos presumen que fue un montaje para desviar la atención de problemas más graves, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el fraude histórico del huachicol fiscal en el que están involucrados el corrupto expresidente López Obrador y sus hijos.

La cínica guanajuatense lamentó que ha sido “blanco de ataques y comentarios cargados de misoginia y desinformación”. ¿Será que no se informa de los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)? Casi todos los indicadores apuntan que desde que asumió ese cargo, los campechanos perdieron la seguridad. Decir entonces que es una secretaria inepta, ¿es misoginia? ¿Por qué mejor no se informa antes de opinar?

Como si tratara de asegurar su permanencia en esa dependencia, Marcela Muñoz lamentó que Layda Sansores “también ha sido víctima de ataques misóginos y violentos”. ¿Se refiere a la señora que dijo que ser mujer, pobre e indígena es lo peor que te puede pasar en la vida? ¿Esa misma que fue inscrita en el Registro Nacional de Violentadoras de Género? Sin duda, es una mentirosa oportunista.