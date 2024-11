TARDÍA Y OPACA LICITACIÓN DEL IEEC PARA MODERNIZAR EQUIPOS, ACUSA EL PAN

Campeche .- César Ismael Martín Ehuán, representante del PAN ante el Consejo General del IEEC, recriminó a ese órgano que teniendo el recurso económico para modernizar y eficientar equipos de cómputo y herramientas que hubieran facilitado y abaratado el proceso electoral pasado, sea hasta ahora, en los últimos días del año, que se lance la convocatoria para hacerlo pero con muchos datos faltantes en la licitación.

Y aseveró: “Yo más que dudas tengo la certeza de que el Congreso del Estado no ha autorizado ningún aumento presupuestal y se tiene lo mismo con lo que empezamos 2024, de que faltan muchos datos en la licitación, y de que si no se les ha agotado el presupuesto, este avituallamiento se hubiera realizado mucho antes en este año”.



Si hay el presupuesto para hacer al IEEC uno que esté a la vanguardia en el tratamiento de las nuevas funciones en materia de promoción y comunicación, no entiendo por qué no se hizo antes; pudimos tener un PREP mucho más barato, hecho desde aquí y no había necesidad de reclamar todo lo que reclamaron, recalcó Martín Ehuán.



Tengo la certeza de que se pudo trabajar mejor, de que la planeación es la clave para el ahorro presupuestal, apuntó.



“Aunque acompaño el sentido del presupuesto, pues ya tienen el dinero y no hay nada mejor en qué gastarlo, también hay que tener compromiso, porque prometieron guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan y eso implica también un uso eficiente de los recursos”.

Tengo la certeza de que lo pudieron hacer mejor –insistió Martín Ehuán–, si hay algo que aclarar, aclárenlo, pero no se puede repetir el uso al vapor de que solamente hasta que no se nos acabe lo devolvamos (el presupuesto).



Es vergonzoso el llegar a estos extremos y no nos vayan a convocar el 31 de diciembre para decirnos que hay que aprobar algún ajuste de centavos, porque ya van a parecer a Morena en el Congreso del Estado, sentenció el panista.