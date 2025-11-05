“ASÍ ES LA 4T”; ACUSA DESPIDO INJUSTIFICADO DEL CONALEP LUEGO DE OPERAR A FAVOR DE LA ELECCIÓN JUDICIAL

A las puertas del plantel “Lic. González Galera” del Conalep Campeche, pues no lo dejaron ingresar al comunicarle que está despedido por “pérdida de confianza”, el maestro Gilberto Duarte Lugo, jefe de Proyecto de información, denunció que es una medida injustificada tras 33 años de labores, y lamentó que ese sea al cambio con la 4T, ya que el director Pedro José Venegas Ortegón, quien es de Morena, para las votaciones del Poder Judicial le pidió estar pendiente del aparato electoral mediante la entrega de nombres, credenciales y teléfonos de “supervisores”.

Imagínese, exclamó, si dice que no soy de confianza, entonces por qué me pidió realizar esa labor, además de que le he protegido la espalda.

Calificó como injustificada la medida, además de que él pertenece a una instancia federal, pues recalcó que no ha cometido ningún delito, ni ha robado o causado afectación alguna en su centro laboral, y tampoco ha tenido problemas con nadie, pues ha cumplido su encomienda.

Explicó que el pasado día 25 de agosto le entregaron un oficio donde le informan que omitió o cumplió una orden verbal del director del plantel y causó l3s¡ones administrativas, pero nunca ocurrió porque todo se maneja vía correo electrónico. “Pregunté cuál fue ese daño, pero no me dieron respuesta”, se quejó.

De ahí, continuó Duarte Lugo, el 10 de septiembre me llaman para entregarme el oficio y firmarlo, pero nunca fue notificado de este oficio en tiempo y forma.

El director Venegas Ortegón asegura que tiene todo el apoyo de la directora general, maestra Angélica Lara Río, y del secretario de Educación, Víctor Medina Villacís (sic), pero me afecta porque soy de la tercera edad.

Además, sólo he cumplido órdenes suyas de presionar a los docentes, quienes se han molestado, y luego me pidió que no diga que él lo ordenó, que no lo involucre, reveló Duarte Lugo.