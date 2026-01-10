ADVIERTEN ALZA Y ESCASEZ DE LIMÓN Y FRUTAS EN MERCADO PRINCIPAL

El líder natural del Mercado Principal Pedro Sainz de Baranda, Renato Noh Tamayo, aseguró que tras la llamada “cuesta de enero” los precios se mantienen estables, aunque advirtió que en las próximas semanas podría registrarse escasez de algunos productos. Señaló que el limón podría incrementar su precio durante febrero, con el inicio de la temporada de sequía y el aumento en la demanda, mientras que la mandarina ya concluyó su ciclo, situación que comienza a reflejarse en alzas de frutas que están por terminar su temporada.

Ante este panorama, recomendó a los consumidores aprovechar los productos de temporada que aún mantienen precios bajos, como el tomate y la naranja agria. Indicó que el kilo de tomate se encuentra en 10 pesos y tres kilos en 25, por lo que sugirió almacenar y congelar jugo de naranja agria para enfrentar futuros incrementos. Noh Tamayo añadió que programas gubernamentales como Sembrando Vida han contribuido a cierta estabilidad, aunque insistió en que la población debe anticiparse, especialmente en el caso de productos perecederos.