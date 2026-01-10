DENUNCIAN DEFICIENCIAS EN ATENCIÓN Y FALTA DE MEDICAMENTOS EN ISSSTE DE SEYBAPLAYA

A través de redes sociales, el ciudadano Celso Vera Talango denunció presuntas deficiencias en la atención médica y en el abasto de medicamentos en la unidad del ISSSTE en Seybaplaya, situación que, aseguró, afecta de manera directa a los derechohabientes de la localidad. En su mensaje, dirigido al delegado del ISSSTE en Campeche, reconoció la disposición del personal que labora en la unidad, en particular del profesor Guadalupe Almeyda León, quien recibe la documentación de los pacientes, así como del médico asignado, a quien describió como sensible y empático.

No obstante, señaló que el servicio se encuentra limitado por el escaso suministro de medicamentos y por la intermitencia en la presencia del médico, cuyo contrato, afirmó, no ha sido renovado. De acuerdo con la denuncia, los pacientes deben trasladarse a la clínica Patricio Trueba Regil, en la ciudad de Campeche, para surtir recetas, donde deben esperar turno y, en caso de no haber medicamentos, regresar en otra ocasión; si el plazo supera dos días, los fármacos ya no se entregan y es necesario volver a consulta, lo que implica más traslados y gastos.

Vera Talango añadió que al acudir por medicamentos urgentes para su esposa, personal de trabajo social le indicó que debía consultar en la ciudad de Champotón, respuesta que consideró insensible ante las necesidades de los derechohabientes de Seybaplaya. En su publicación, cuestionó la actuación de las autoridades responsables y planteó la posibilidad de una denuncia colectiva para que se atiendan las responsabilidades con ética y sensibilidad social, al preguntar hasta cuándo se contará con un servicio médico adecuado.