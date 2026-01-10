GOBIERNO FEDERAL ASEGURA QUE PERIODISTA ASESINADO EN VERACRUZ ABANDONÓ MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Tras el asesinato del periodista de nota roja Carlos Castro en el municipio de Poza Rica, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el comunicador había “abandonado” las medidas de protección que tenía asignadas. De acuerdo con la versión oficial, el reportero recibió apoyo del mecanismo estatal de protección a periodistas durante 2024, sin embargo, posteriormente salió del estado y, al regresar, no volvió a solicitar la reactivación de la salvaguarda.

Según lo informado por el gobierno federal, al no renovar la solicitud de protección, Carlos Castro ya no contaba con acompañamiento oficial al momento del ataque. El periodista fue asesinado a tiros dentro de un establecimiento ubicado en la colonia Cazones, en el centro de Poza Rica, y colaboraba con el medio digital Código Norte Veracruz, donde cubría información relacionada con hechos de violencia y crimen.

Fuente: La Jornada