COMISARIOS PELEAN A GOLPES POR ADEUDOS EN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Escárcega.- Una fuerte confrontación se registró en la comunidad Francisco I. Madero, en el municipio de Escárcega, luego de que el comisario municipal, José Trinidad, y el comisario ejidal, Lorenzo Gutiérrez, se enfrentaran a golpes tras una acalorada discusión. El conflicto surgió por pagos y acuerdos pendientes relacionados con la venta y distribución de bebidas alcohólicas dentro del ejido, así como por diferencias en el manejo de los ingresos y permisos para su comercialización.

La pelea ocurrió en la cancha del ejido y escaló rápidamente hasta derivar en una batalla campal, en la que participaron familiares y simpatizantes de ambos bandos, lo que generó tensión y desorden entre los pobladores. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas ni la intervención de autoridades para restablecer el orden, aunque el hecho quedó bajo expectativa de investigación por la gravedad del enfrentamiento entre representantes comunitarios.