BENDICIÓN DE MOCHILAS Y ESTUDIANTES POR INICIO DE CLASES

Con el arranque del ciclo escolar de nivel básico este lunes 1 de septiembre, parroquias del decanato Carmen celebrarán la tradicional bendición de mochilas y estudiantes. El presbítero José Francisco Verde, párroco y rector del Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora del Carmen, informó que el gesto busca encomendar a Dios el éxito académico de niños y jóvenes, destacando que la misa especial será a las 10:00 de la mañana, con la participación de los niños de catequesis.

El sacerdote resaltó que la responsabilidad educativa no solo recae en las autoridades escolares y la SEP, sino principalmente en las familias, donde se transmiten valores humanos y cristianos. En su mensaje final pidió que el Espíritu Santo ilumine a los estudiantes en su camino de superación y bendiga también a los padres, quienes acompañan a sus hijos en la formación académica y en la vida diaria.

