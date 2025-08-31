RATIFICAN CENSURA CONTRA PERIODISTA Y TRIBUNA DEBERÁ NOTIFICAR TODAS LAS PUBLICACIONES SOBRE LAYDA SANSORES: FIA
🔴 “SI ESO NO ES UN ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ENTONCES, ¿QUÉ ES?
En un video difundido por Fuerza Informativa Azteca (FIA) se exhibió que el Tribunal Superior de Justicia de Campeche ratificó las medidas cautelares contra el periodista Jorge González Valdés, quien ahora deberá contar con un censor encargado de revisar previamente sus publicaciones. La disposición significa que cualquier contenido tendrá que ser validado antes de hacerse público, lo que ha sido señalado como un ataque directo a la libertad de expresión.
La resolución también alcanzó al periódico digital Tribuna, que estará obligado a notificar a las autoridades todas las notas donde se mencione a la gobernadora Layda Sansores San Román. De acuerdo con la denuncia, esta medida refleja un control estricto sobre la prensa local y evidencia la presión ejercida para condicionar la labor periodística en Campeche.