QUITAN DIPUTADOS “CANDADOS” A LA ASF PARA AUDITAR OBRAS RESERVADAS O CLASIFICADAS COMO “SEGURIDAD NACIONAL”, COMO EL TRENMAYA

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 390 votos a favor, reformas en materia de fiscalización que otorgan nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para auditar obras estratégicas de infraestructura clasificadas como de “seguridad nacional” y con información “reservada” o “confidencial”. El dictamen fue turnado al Senado.

En el artículo 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se establece que “la ASF tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter ‘reservado’ o ‘confidencial’, cuando esté directamente relacionada con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos federales y la deuda pública”.

En el 22 se ordena que “la ASF podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada”.

En 66Bis se establece, por primera vez, que “la ASF pondrá a disposición de la ciudadanía todos los canales de comunicación y los instrumentos técnicos, en todas sus modalidades, que faciliten la presentación de las denuncias correspondientes”

Y en el 41 se garantiza la “certeza jurídica” al ente auditado, al establecer que “la ASF deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles, contado a partir de su recepción, sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, determinando su no solventación, solventación, archivo o conclusión, según corresponda”.

Así, estas reformas establecen que la ASF podrá auditar recursos en tiempo real, sin esperar los plazos legales de revisión de la cuenta pública, así como revisar ejercicios anteriores e investigar faltas administrativas graves, ya sea por oficio o por denuncia.

Durante la discusión, Ricardo Mejía, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del PT, afirmó que la ASF dejará de ser un “elefante blanco” y actuará contra la corrupción.

Las reformas surgen tras la controversia por la opacidad en obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque (Chiapas), Chetumal y Tulum (Quintana Roo), clasificadas como de “seguridad nacional” por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Vía: El Financiero.