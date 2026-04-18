sábado, abril 18, 2026
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 SEP CONFIRMA LOS ÚLTIMOS 5 PUENTES DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer los cinco puentes que restan antes de concluir el ciclo escolar 2025-2026, marcando la etapa final previa al periodo vacacional de verano. El primer descanso será el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo, seguido del 15 de mayo por la conmemoración del Día del Maestro. Posteriormente, el 29 de mayo se suspenderán clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, como parte de las actividades internas del sistema educativo.

En la recta final del calendario escolar, los alumnos no tendrán clases el 26 de junio y el 3 de julio, fechas destinadas también a labores académicas y administrativas dentro de las escuelas. Estos días sin actividades escolares representan los últimos periodos de descanso antes del cierre formal del ciclo y el inicio de las vacaciones de verano para millones de estudiantes en el país.

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