3 VARONES INGRESAN A LA ESCUELA “HÉCTOR PÉREZ” FUERA DEL HORARIO ESCOLAR; DIRECTIVOS PIDEN AYUDA A LA CIUDADANÍA PARA IDENTIFICARLOS

Directivos del Centro Escolar “Héctor Pérez Martínez” hicieron un llamado a la ciudadanía para que los ayuden a identificar a 3 sujetos que ingresaron de manera sospechosa a sus instalaciones, la noche del martes 15 de abril alrededor de las 19:36 horas.

Los hechos dentro del plantel, ubicado sobre la calle 35, quedaron registrados en videos, donde aparecen esas personas fuera del horario escolar.

Las autoridades educativas señalaron que no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo, pues en octubre del año pasado se registró el robo de cableado eléctrico en un edificio, lo que afectó a la comunidad estudiantil.

Por esa razón, se solicitó el apoyo de vecinos y padres de familia para reportar cualquier actividad sospechosa, especialmente después de las 19:00 horas, a las autoridades correspondientes o al número de emergencias 911.

“Pedimos el apoyo de todos para evitar daños en la escuela y poder seguir brindando un buen servicio a los alumnos. La escuela es de todos, vamos a cuidarla”, expresaron directivos del centro educativo.