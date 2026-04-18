FALTA DE APOYO DE LAS AUTORIDADES ANTE COMPETENCIA INFORMAL Y ALZA A LA HARINA PONEN EN JAQUE A MOLINEROS Y LOS OBLIGA A AJUSTAR PRECIOS, ACUSAN

-EL PRECIO DEL KILO DE TORTILLA PODRÍA REBASAR LOS 30 PESOS

Isaac Zavala Vega, integrante de la Unión de Molineros en Ciudad del Carmen, denunció que el sector no cuenta con respaldo de las autoridades frente a problemáticas como la competencia informal y la venta irregular de tortilla, lo que pone en desventaja a los negocios establecidos.

Además, lamentó que el incremento en el costo de la harina de hasta 500 pesos por tonelada, ya impacta directamente a los productores, ante lo cual algunos han comenzado a ajustar sus precios.

Indicó que ante el alza en insumos como combustible, electricidad y agua, la opción más viable es aumentar al menos 1 peso por kilo para quedar por encima de los 30 pesos, dependiendo de cada establecimiento.

Zavala Vega añadió que aunque el precio está liberado, los molineros buscan evitar incrementos mayores que afecten a la economía de las familias, pese al panorama complicado que enfrenta el sector.