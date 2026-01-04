TRABAJADORES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DENUNCIAN RETRASOS EN PAGO DE PRESTACIONES

La Región 10 de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitió un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para manifestar su preocupación por los retrasos en el pago de diversas prestaciones al personal del Tecnológico Nacional de México. Según señalan, estos atrasos se han presentado durante los periodos vacacionales recientes y en el cierre del año, afectando directamente la economía familiar de los trabajadores. Entre las prestaciones con pagos extemporáneos se mencionan la prima vacacional, los vales de despensa de fin de año y dos beneficios correspondientes al ejercicio 2025, sobre los cuales no existe información oficial sobre su cobertura.

El sindicato advirtió que, aunque algunas prestaciones han sido finalmente entregadas, el cumplimiento fuera de tiempo confirma una práctica administrativa recurrente que vulnera derechos laborales, deteriora la confianza institucional y genera incertidumbre entre los trabajadores. Por ello, solicitan a la presidenta, al secretario de Educación y a las autoridades competentes del Tecnológico Nacional de México revisar de manera inmediata los procesos administrativos y adoptar medidas correctivas que garanticen el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo. La Región 10 del SNTE informó que se mantendrá vigilante y organizada para asegurar la defensa de los derechos laborales y fomentar un marco de certidumbre y estabilidad para sus trabajadores.