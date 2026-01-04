NOROÑA AGREDE A CIUDADANO MEXICANO DURANTE SU VISITA A ROMA

El senador Gerardo Fernández Noroña protagonizó un incidente durante su visita a Roma, cuando fue confrontado por un ciudadano mexicano a la salida de una zona comercial. En un video difundido por @RobertoQuijanoL en su cuenta de X, se observa que el político reaccionó de manera agresiva, intentando arrebatar el celular del hombre, mientras que su pareja también respondió violentamente. Roberto Quijano declaró: “Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear”.

El ciudadano cuestionó al senador sobre su presencia en Roma, señalando que su viaje se daba “mientras el país está en crisis”. Noroña respondió: “Pues muy bien, ¿crees que eres el único que tiene derecho a estar en Roma?”, lo que desató la confrontación que quedó registrada en redes sociales.