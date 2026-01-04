CAMPECHE FIGURA EN ACUSACIÓN DE EE. UU. CONTRA MADURO Y SU CÍRCULO ÍNTIMO

El estado de Campeche aparece de manera explícita dentro del expediente judicial presentado en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en el caso S4 11 Cr. 205 (AKH), en el que se imputa a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores por delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y otros crímenes federales.

La acusación detalla cómo, en 2006, el “Cartel de los Soles” —organización integrada por altos oficiales del gobierno venezolano— despachó un cargamento de más de 5.5 toneladas de cocaína desde Venezuela hacia México a bordo de un avión DC‑9, que aterrizó en el Aeropuerto de Ciudad del Carmen, en Campeche. Las autoridades mexicanas incautaron la totalidad del cargamento al llegar a territorio mexicano.

Este hecho, consignado en el documento judicial, evidencia la participación de territorio campechano como parte de las rutas usadas por las organizaciones criminales para mover drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

El expediente subraya que Nicolás Maduro Moros y sus coacusados aprovecharon sus cargos para corromper instituciones venezolanas, colaboraron con grupos narcotraficantes y coordinaron grandes envíos de cocaína, incluyendo operaciones que involucraron a México, situando a Campeche dentro de los hechos concretos investigados por la justicia estadounidense.

La inclusión de Campeche en esta acusación federal de alto perfil contra el entorno político de Maduro resalta la dimensión transnacional de la investigación.