EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 05 DE ENERO DE 2026

2025 FUE HOSTIL PARA EL PERIODISMO.

El reportaje publicado en el portal Eme Equis, “Periodistas bajo fuego judicial y leyes censoras, radiografía de un 2025 hostil”, sostiene que este año “consolidó a México como un país hostil para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión… se registró un número significativo de casos de acoso judicial contra periodistas y ciudadanos críticos del oficialismo, así como la promoción de iniciativas legislativas que encendieron alertas por su potencial censor y autoritario”. Y detalla:

“Uno de los casos más emblemáticos en materia de censura, fue el enfrentamiento entre el diario TRIBUNA y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores… con un énfasis particular en su exdirector, Jorge Luis González Valdez. Los litigios comenzaron con denuncias por incitación al odio, difamación, calumnias y violencia política de género… derivaron en medidas cautelares que prohibieron al periodista ejercer su labor durante dos años y ordenaron el cierre temporal de la versión digital del medio, lo que generó amplias acusaciones de censura. En julio de 2025, un Tribunal Colegiado federal, suspendió dichas restricciones al considerarlas excesivas y desproporcionadas, lo que permitió la reanudación parcial de las actividades periodísticas. No obstante, se impusieron nuevas medidas como la revisión previa de contenidos relacionados con la gobernadora y la obligación de notificar publicaciones al Tribunal Superior de Justicia.”

Los casos del acoso legal a TRIBUNA en Campeche, la Ley Censura en Puebla, la persecución a los periodistas Rodolfo Ruiz en Puebla y Rafael Leon en Veracruz, y el caso “Dato Protegido” en Sonora, contradicen el discurso de la presidente Claudia Sheinbaum de que en México no existe censura ni persecución.

SIN EXPECTATIVAS DE DESARROLLO.

El exdirigente estatal del PRD, Victor Amendola Aviles, lamentó que Campeche haya concluido el 2025 endeudado, sin crecimiento económico y sin proyectos de inversión, a pesar de los recursos históricos recibidos en la actual administración, y criticó la designación de personas foráneas para los cargos más importantes del gobierno estatal, como si aquí no hubiera gente con capacidad.

Améndola Aviles afirmó que Layda Sansores no logró detonar proyectos de infraestructura ni generar desarrollo. “No existe obra pública relevante ni una estrategia clara para el impulso económico del Estado. No se reportan nuevas empacadoras, envasadoras, carreteras, locales o proyectos productivos, lo que mantiene a Campeche sin expectativas de desarrollo a corto o mediano plazo”.

El exdirigente solaaztequista afirmó que el balance de la actual administración es negativo para Campeche, al considerar que los últimos cuatro años y medio han sido de retroceso en todos los sentidos: economía, salud, educación, seguridad, turismo… No se ven avances ni mejoras por ningún lado.