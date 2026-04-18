CAMPECHE REGISTRA 802 CASOS SEMANALES DE INFECCIONES INTESTINALES EN 2026

El estado de Campeche reportó 802 casos en la semana más reciente de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, de acuerdo con el registro correspondiente a 2026, del Informe Epidemiológico Semanal de la Secretaría de Salud Federal.

En el acumulado del año, la entidad suma 3 mil 886 casos en hombres y 4 mil 745 en mujeres, lo que refleja una mayor incidencia en población femenina dentro de este tipo de padecimientos.

En comparación con el año 2025, Campeche registró un acumulado de 8 mil 506 casos en el mismo rubro, cifra que sirve como referencia para el seguimiento de estos indicadores de salud en la entidad.