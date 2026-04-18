¿DÓNDE ESTÁN LOS $1,000 MILLONES APROBADOS AL GOBIERNO DE LAYDA?, CUESTIONA INURRETA, Y AFIRMA QUE LA “RUTA DE LA TRANSFORMACIÓN” ES CAMPAÑA ANTICIPADA

-“¿QUÉ HACEN CON LOS 23 MIL MILLONES DE PESOS DEL PRESUPUESTO ANUAL?”

El militante del Partido Acción Nacional (PAN), José Inurreta Borges, lanzó críticas contra la estrategia denominada “Ruta de la Transformación” impulsada por el Gobierno del Estado, al considerar que se trata de una campaña anticipada disfrazada de política pública cuando una de sus responsabilidades debería de ser preocuparse por la economía.

Y cuestionó: “¿Dónde están los mil millones de pesos aprobados por el Congreso local?, ¿no que eran para invertir y apoyar proyectos locales?, ¿dónde está ese dinero?, ¿dónde están esas inversiones, que no se ven?”, y remató: “¿Qué hacen con los 23 mil millones de pesos anuales que tiene el Gobierno del Estado, ¿dónde está ese dinero? De verdad, dejen las ocurrencias”.

Aunque las autoridades hablan de proyectos y apoyos, en la práctica no se observan acciones concretas que impulsen el desarrollo económico en Campeche, y la “Ruta” no contribuirá a reactivar la economía, aseveró, y lamentó que se priorizan intereses políticos por encima de las necesidades reales de la población.

El panista sostuvo que la reactivación económica debe centrarse en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la atracción de inversiones y la realización de obra pública local apoyando los modelos de negocios, que son buenos.

El Estado cuenta con potencial en turismo, identidad cultural y gastronomía, pero no se esté apostando por estos sectores, sino a la política anticipada, recriminó.