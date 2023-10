Protege Fiscalía Anticorrupción al extitular del IET, Salomón Cruz, denuncian

Ayudantes de taxista defraudados por el ex titular del Instituto Estatal del Trasporte, Candelario Salomón Cruz, denunciaron la presunción de protección por parte de la Fiscalía Anticorrupción, pues expusieron que fueron advertidos por el vicefiscal César Manzanilla de no continuar con la demanda porque podrían ser ellos denunciados por el delito de cohecho, además de que hasta el momento no han actuado por la denuncia interpuesta por el tortuguismo que presenta el caso.

