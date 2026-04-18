HAY 23 DENUNCIAS POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS, CONFIRMA EL TEEC

-TAMBIÉN HAY QUEJAS POR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

A menos de un año del inicio del proceso electoral concurrente, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) tiene conocimiento de 23 quejas relacionadas con actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violencia política contra las mujeres en razón de género, confirmó su presidente Francisco Javier Ac Ordóñez.

El magistrado precisó que si bien el Tribunal no puede prejuzgar sobre los casos, las denuncias fueron interpuestas en primera instancia ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y han generado un incremento “inusual” durante este principio de año.

“Estamos significando que existe un aumento inusual justo en este principio de año, tomando en consideración que al día de hoy ya tenemos 23 quejas”, declaró Ac Ordóñez, quien detalló que los señalamientos abarcan desde presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, hasta actos anticipados de campaña y supuestos hechos de violencia política contra las mujeres.

Subrayó que, aunque el preludio del proceso electoral recién comienza, el TEEC tendrá una participación “activa y contundente” durante 2026, y recordó que las fechas clave son inminentes: en septiembre próximo arrancará la convocatoria concurrente a nivel nacional, mientras a nivel local inicia en diciembre.

Además, Ac Ordóñez mencionó que Campeche se encuentra convocado a una elección inédita del Poder Judicial, cuyo proceso arrancaría en octubre, con base en los calendarios genéricos establecidos en otras entidades. En ese sentido, señaló que el Congreso local ya realiza modificaciones a la reforma judicial, hechos que calificó como “públicos y notorios”.