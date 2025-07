Demagoga censurada

Malos tiempos nos ha tocado vivir, con autoridades que viven fuera de la realidad, que tienen su mundo en donde todo es perfecto y no existe nada malo, y con la piel tan sensible que no toleran la opinión contraria…

“¿Ya se dieron cuenta, preguntó el poeta Casimiro, que no le han permitido a la gobernanta recurrir a sus discursos repletos de halagos y alabanzas para con la Emperatriz Claudia? En los más recientes eventos a que acudieron ambas, le limitaron el uso del micrófono y le prohibieron terminantemente las frases de lambisconería a que tenía acostumbrada a su audiencia”, observó.

–“No me digas que extrañabas esos discursos de tapete y rodillas reclinadas, le reclamó bromista el bolero don Memín. En estos tiempos en que las cosas se tienen que decir de frente, nadie extraña esos discursos de entreguismo y sumisión vergonzantes”, aseguró.

–Hasta donde sabemos todos, intervino doña Chela, la actual presidenta no está muy de acuerdo con los modos de hacer política de la cacica local, y tal vez por ello los encargados de logística de las giras y de los eventos presidenciales le tienen estrictamente prohibido que recurra a sus zalamerías y retórica barata” expresó.

–Estos no son tiempos de cursilerías discursivas sino de tomar al toro por los cuernos, añadió el viejo don Julián. Si bien ambas gobernantas son parte del mismo sistema político, es claro que a la Emperatriz Claudia no le agradan esos lenguajes floridos, barrocos pero inútiles. Está consciente que el exceso de incienso ataranta a los gobernantes y por eso es mejor evitar esos malos ratos que, además, son ampliamente repudiados por la población. Las adulaciones cortesanas ya son cosa del pasado” subrayó.

–“Lo malo es que aquí en nuestra tierra las cosas, como siempre, se hacen al revés. Quien no adula a la Tía es castigado, segregado y hasta despedido si es que está en el Gobierno, pero quien se atreve a criticarla o a llevarle la contraria, se convierte en su enemigo acérrimo y lo hace candidato a la censura, a la represión e incluso a la cárcel, ejemplos sobran, y se van a seguir presentando con el transcurso de los días”, aseguró el poeta Casimiro.

–“Malos tiempos nos ha tocado vivir, se lamentó apesadumbrado el bolero don Memín. Con autoridades locales que viven fuera de la realidad, que tienen su propio mundo en donde todo es perfecto y no existe nada malo, y con la piel tan sensible que a quienes se atreven a abrir los ojos y cuestionar su realidad fantasiosa, lo catalogan como delincuente e incitador al odio y a la violencia”.

–Afortunadamente, concluyó doña Chela, ya falta poco para que termine esta tortura, y espero que todos los ciudadanos mantengamos los ojos abiertos y la memoria activa, vigente, para recordar todos los abusos que cometieron, y para que cuando regresen con su cara de ratón arrepentido a pedirnos que volvamos a votar con ellos, los mandemos rotundamente al rancho del expejidente” aseveró.