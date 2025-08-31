TRES MAESTROS HAN DENUNCIADO AGRESIONES DE PADRES DE FAMILIA

El titular de la Secretaría de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, reveló un hecho que calificó como inédito en Campeche: tres maestros denunciaron haber sido agredidos por padres de familia durante el ciclo escolar pasado. El funcionario señaló que los ataques incluyeron insultos y conductas violentas hacia los docentes, lo cual consideró inaceptable, pues el personal educativo también cuenta con derechos laborales y es pieza clave en la formación de los estudiantes.

Sarmiento Maldonado llamó a los padres de familia a mantener el respeto hacia los maestros y a expresar sus inconformidades por las vías institucionales, evitando confrontaciones que atenten contra la integridad de quienes desempeñan la labor docente. Recalcó que las escuelas deben ser espacios de diálogo y formación, no de violencia.