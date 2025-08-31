domingo, agosto 31, 2025
TRES MAESTROS HAN DENUNCIADO AGRESIONES DE PADRES DE FAMILIA

El titular de la Secretaría de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, reveló un hecho que calificó como inédito en Campeche: tres maestros denunciaron haber sido agredidos por padres de familia durante el ciclo escolar pasado. El funcionario señaló que los ataques incluyeron insultos y conductas violentas hacia los docentes, lo cual consideró inaceptable, pues el personal educativo también cuenta con derechos laborales y es pieza clave en la formación de los estudiantes.

Sarmiento Maldonado llamó a los padres de familia a mantener el respeto hacia los maestros y a expresar sus inconformidades por las vías institucionales, evitando confrontaciones que atenten contra la integridad de quienes desempeñan la labor docente. Recalcó que las escuelas deben ser espacios de diálogo y formación, no de violencia.

