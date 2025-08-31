EMILIANO GONZÁLEZ, ASESOR DE NOROÑA, TAMBIÉN ADQUIERE PROPIEDAD EN ZONA PROTEGIDA DE TEPOZTLÁN

El alcalde de Tepoztlán, Morelos, reveló que Emiliano González González, asesor del senador Gerardo Fernández Noroña, adquirió recientemente una residencia en la localidad. La propiedad ha generado cuestionamientos por su ubicación en una zona protegida por su valor ecológico y cultural.

La controversia se intensifica al recordar que Fernández Noroña compró una residencia en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos, lo que ha provocado comparaciones sobre la adquisición de inmuebles por parte de su círculo cercano. Autoridades locales señalaron que la compra de González no habría cumplido con los procedimientos legales para propiedades en áreas protegidas, mientras comuneros organizaron manifestaciones exigiendo investigaciones sobre posibles irregularidades.

Por su parte, Fernández Noroña defendió a su colaborador, calificando las críticas y cuestionamientos como parte de una campaña en su contra, destinada a desprestigiarlo y afectar su imagen pública.



Fuente: El Financiero, El Universal, Identidad Morelos