DAN A CONOCER LISTA DE PASAJEROS HOSPITALIZADOS TRAS DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO; HAY 11 MENORES Y 10 ABUELITOS

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró en la Línea Z, a la altura de la comunidad de Nizanda. Las personas lesionadas fueron trasladadas de manera inmediata a distintos centros hospitalarios de la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente en los Municipios de Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.

La lista publicada incluye nombre, edad y hospital donde cada persona recibe atención médica, y hay 11 menores de edad y 10 adultos mayores, quienes continúan bajo supervisión médica.

1.- Abigail Lizarraga Arias, de 34 años de edad e internada en el Hospital de Juchitán.

2.- Abril Solórzano Cruz, 12, Hospital de Juchitán.

3.- Akwjo Salazar Rodríguez, 72, Hospital de Juchitán.

4.- Calli Santiago Antonio, 18, Hospital de Juchitán.

5.- Elidia de la Cruz López, 66, Hospital de Juchitán.

6.- Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D, Hospital de Juchitán.

7.- Jorge Alberto Hernández, 29, Hospital de Juchitán.

8.- Liliana del Carmen González Cruz, 30, Hospital de Juchitán.

9.- Livia A. Alvarado, 73, Hospital de Juchitán.

10.- Luis Augusto Kat Canto, S/D, Hospital de Juchitán.

11.- María Fernanda Serrano Moreno, 13, Hospital de Juchitán.

12.- Martha Lidia Santiago Antonio, 42, Hospital de Juchitán.

13.- Mellani Zaragoza Medina, 17, Hospital de Juchitán.

14.- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44, Hospital de Juchitán.

15.- Nahomi Katerine Ríos Vásquez, 21, Hospital de Juchitán.

16.- Nelli Rosario Arana Serrano, 57, Hospital de Juchitán.

17.- Patricia Castro Sánchez, 23, Hospital de Juchitán.

18.- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33, Hospital de Juchitán.

19.- Ulises Jáuregui García, 51, Hospital de Juchitán.

20.- Uriel Castillejos Cruz, 20, Hospital de Juchitán.

21.- Víctor Ventral Ordóñez, 18, Hospital de Juchitán.

22.- Ximena Ríos, 9, Hospital de Juchitán.

23.- Ariadna Hernández Hernández, 33, Hospital General de Salina Cruz.

24.- Ian Oswaldo López Hernández, 12, Hospital General de Salina Cruz.

25.- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48, Hospital de Ixtepec.

26.- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16, Hospital de Ixtepec.

27.- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22, Hospital de Ixtepec.

28.- Claudia Cruz Alcántara, 47, Hospital de Ixtepec.

29.- Ereida López Ordaz, 54, Hospital de Ixtepec.

30.- Felipe Calvo Chiapas, 33, Hospital de Ixtepec.

31.- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78, Hospital de Ixtepec.

32.- Gustavo Alejandro del Toro González, 36, Hospital de Ixtepec.

33.- Itza Julisa Márquez Alejo, 21, Hospital de Ixtepec.

34.- María del Carmen Chiñas Reyes, 55, Hospital de Ixtepec.

35.- Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20, Hospital de Ixtepec.

36.- Alexia Cerquedo Mejía, 20, Hospital de Matías Romero.

37.- Alexis Iglesias Temichs, 20, Hospital de Matías Romero.

38.- Alexis Ríos Gallegos, 17, Hospital de Matías Romero.

39.- Alma Jasive Bemol Albores, 32, Hospital de Matías Romero.

40.- Alonso Ríos Gallegos, 11, Hospital de Matías Romero.

41.- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13, Hospital de Matías Romero.

42.- Claudia Gallegos Castillo, 38, Hospital de Matías Romero.

43.- Dulce Nayeli López Morales, 31, Hospital de Matías Romero.

44.- Edwin Alan Gómez Falcón, 32, Hospital de Matías Romero.

45.- Emérit Daniel Ríos López, 8, Hospital de Matías Romero.

46.- Feliciano Cruz Benítez, 46, Hospital de Matías Romero.

47.- Flor Temichs Cinta, 47, Hospital de Matías Romero.

48.- Gustavo Ríos Ponce, 38, Hospital de Matías Romero.

49.- Indira Lara Pineda, 32, Hospital de Matías Romero.

50.- Itzel Sosa Carrasquedo, 30, Hospital de Matías Romero.

51.- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11, Hospital de Matías Romero.

52.- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24, Hospital de Matías Romero.

53.- Joana Osorio Castro, 19, Hospital de Matías Romero.

54.- José Luis Fabre Pazarro, 37, Hospital de Matías Romero.

55.- José Matías Fabre Falcón, 7, Hospital de Matías Romero.

56.- Juan Daniel Ríos Ponce, 32, Hospital de Matías Romero.

57.- Juan Manuel Iglesias López, 45, Hospital de Matías Romero.

58.- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73, Hospital de Matías Romero.

59.- Lindoro Hernández Ortiz, 78, Hospital de Matías Romero.

60.- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72, Hospital de Matías Romero.

61.- Melani Arum Laureano Bemol, 7, Hospital de Matías Romero.

62.- Paola Laureano Bemol, 4, Hospital de Matías Romero.

63.- Regina Torres Castro, 3, Hospital de Matías Romero.

64.- Vuleni Vázquez Flores, 24, Hospital de Matías Romero.

65.- Ronaldo Domínguez Ramírez, 61, Hospital de Tehuantepec.

66.- Libertad Domínguez Rosales, 25, Hospital de Tehuantepec.

67.- Alfonso Lara Pineda, 26, Hospital de Tehuantepec.

68.- Gabriela Moreno Vásquez, 49, Hospital de Tehuantepec.

69.- Karla Ortiz López, 19, Hospital de Tehuantepec.

70.- Efrén Palacios Pacheco, 61, Hospital de Tehuantepec.

Las autoridades informaron que se mantiene habilitada una línea de atención con el propósito de atender e informar a los familiares de las personas afectadas (55 2230 2106).

Vía: Crónica.