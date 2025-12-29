DAN A CONOCER LISTA DE PASAJEROS HOSPITALIZADOS TRAS DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO; HAY 11 MENORES Y 10 ABUELITOS
De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró en la Línea Z, a la altura de la comunidad de Nizanda. Las personas lesionadas fueron trasladadas de manera inmediata a distintos centros hospitalarios de la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente en los Municipios de Juchitán, Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec.
La lista publicada incluye nombre, edad y hospital donde cada persona recibe atención médica, y hay 11 menores de edad y 10 adultos mayores, quienes continúan bajo supervisión médica.
1.- Abigail Lizarraga Arias, de 34 años de edad e internada en el Hospital de Juchitán.
2.- Abril Solórzano Cruz, 12, Hospital de Juchitán.
3.- Akwjo Salazar Rodríguez, 72, Hospital de Juchitán.
4.- Calli Santiago Antonio, 18, Hospital de Juchitán.
5.- Elidia de la Cruz López, 66, Hospital de Juchitán.
6.- Gilberta Josefina Calvo Vásquez, S/D, Hospital de Juchitán.
7.- Jorge Alberto Hernández, 29, Hospital de Juchitán.
8.- Liliana del Carmen González Cruz, 30, Hospital de Juchitán.
9.- Livia A. Alvarado, 73, Hospital de Juchitán.
10.- Luis Augusto Kat Canto, S/D, Hospital de Juchitán.
11.- María Fernanda Serrano Moreno, 13, Hospital de Juchitán.
12.- Martha Lidia Santiago Antonio, 42, Hospital de Juchitán.
13.- Mellani Zaragoza Medina, 17, Hospital de Juchitán.
14.- Miguel Ángel Fabre Bajaron, 44, Hospital de Juchitán.
15.- Nahomi Katerine Ríos Vásquez, 21, Hospital de Juchitán.
16.- Nelli Rosario Arana Serrano, 57, Hospital de Juchitán.
17.- Patricia Castro Sánchez, 23, Hospital de Juchitán.
18.- Tiare Deyanira Mendoza Hernández, 33, Hospital de Juchitán.
19.- Ulises Jáuregui García, 51, Hospital de Juchitán.
20.- Uriel Castillejos Cruz, 20, Hospital de Juchitán.
21.- Víctor Ventral Ordóñez, 18, Hospital de Juchitán.
22.- Ximena Ríos, 9, Hospital de Juchitán.
23.- Ariadna Hernández Hernández, 33, Hospital General de Salina Cruz.
24.- Ian Oswaldo López Hernández, 12, Hospital General de Salina Cruz.
25.- Ana Guadalupe Fabre Pasaron, 48, Hospital de Ixtepec.
26.- Axel Eduardo Antonio Fabre, 16, Hospital de Ixtepec.
27.- Carla Valeria Sánchez Cheng, 22, Hospital de Ixtepec.
28.- Claudia Cruz Alcántara, 47, Hospital de Ixtepec.
29.- Ereida López Ordaz, 54, Hospital de Ixtepec.
30.- Felipe Calvo Chiapas, 33, Hospital de Ixtepec.
31.- Guadalupe Ruiz Zambrano, 78, Hospital de Ixtepec.
32.- Gustavo Alejandro del Toro González, 36, Hospital de Ixtepec.
33.- Itza Julisa Márquez Alejo, 21, Hospital de Ixtepec.
34.- María del Carmen Chiñas Reyes, 55, Hospital de Ixtepec.
35.- Perla del Carmen Toledo Ávalos, 20, Hospital de Ixtepec.
36.- Alexia Cerquedo Mejía, 20, Hospital de Matías Romero.
37.- Alexis Iglesias Temichs, 20, Hospital de Matías Romero.
38.- Alexis Ríos Gallegos, 17, Hospital de Matías Romero.
39.- Alma Jasive Bemol Albores, 32, Hospital de Matías Romero.
40.- Alonso Ríos Gallegos, 11, Hospital de Matías Romero.
41.- Ashley Aylin Fabre Mingo, 13, Hospital de Matías Romero.
42.- Claudia Gallegos Castillo, 38, Hospital de Matías Romero.
43.- Dulce Nayeli López Morales, 31, Hospital de Matías Romero.
44.- Edwin Alan Gómez Falcón, 32, Hospital de Matías Romero.
45.- Emérit Daniel Ríos López, 8, Hospital de Matías Romero.
46.- Feliciano Cruz Benítez, 46, Hospital de Matías Romero.
47.- Flor Temichs Cinta, 47, Hospital de Matías Romero.
48.- Gustavo Ríos Ponce, 38, Hospital de Matías Romero.
49.- Indira Lara Pineda, 32, Hospital de Matías Romero.
50.- Itzel Sosa Carrasquedo, 30, Hospital de Matías Romero.
51.- Jeferson Javier Laureano Bemol, 11, Hospital de Matías Romero.
52.- Jesús Antonio Ángel Sánchez, 24, Hospital de Matías Romero.
53.- Joana Osorio Castro, 19, Hospital de Matías Romero.
54.- José Luis Fabre Pazarro, 37, Hospital de Matías Romero.
55.- José Matías Fabre Falcón, 7, Hospital de Matías Romero.
56.- Juan Daniel Ríos Ponce, 32, Hospital de Matías Romero.
57.- Juan Manuel Iglesias López, 45, Hospital de Matías Romero.
58.- Karla Mérida Leyva Castillejos, 73, Hospital de Matías Romero.
59.- Lindoro Hernández Ortiz, 78, Hospital de Matías Romero.
60.- María Eugenia Zaragoza Ceja, 72, Hospital de Matías Romero.
61.- Melani Arum Laureano Bemol, 7, Hospital de Matías Romero.
62.- Paola Laureano Bemol, 4, Hospital de Matías Romero.
63.- Regina Torres Castro, 3, Hospital de Matías Romero.
64.- Vuleni Vázquez Flores, 24, Hospital de Matías Romero.
65.- Ronaldo Domínguez Ramírez, 61, Hospital de Tehuantepec.
66.- Libertad Domínguez Rosales, 25, Hospital de Tehuantepec.
67.- Alfonso Lara Pineda, 26, Hospital de Tehuantepec.
68.- Gabriela Moreno Vásquez, 49, Hospital de Tehuantepec.
69.- Karla Ortiz López, 19, Hospital de Tehuantepec.
70.- Efrén Palacios Pacheco, 61, Hospital de Tehuantepec.
Las autoridades informaron que se mantiene habilitada una línea de atención con el propósito de atender e informar a los familiares de las personas afectadas (55 2230 2106).
Vía: Crónica.