EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 29 DE DICIEMBRE DE 2025

LOS PENDIENTES DE LAYDA (5 DE 8).

Todos los días, mientras hizo campaña 24 años para llegar a la gubernatura, Layda Sansores prometió acabar con la corrupción… y cuando llegó al cuarto piso se volvió cómplice, pues la solapó y la encubrió. Varios de los integrantes de su gabinete fueron acusados de desviar recursos, pero ninguno de ellos fue sancionado. Los casos sobran y se acumulan.

Fueron exhibidos en video Raul Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit sacando millones de pesos en efectivo de Palacio de Gobierno. Se denunciaron millonarios desvíos de Xóchitl Mejia Ortiz en la Sebien, de Karla Sánchez Sosa e Isabel Espinosa Segura en la Sedumop, de Marcela Muñoz Martínez en la SPSC, de Ricardo Sánchez Cerino en el IEEA, de Luis López López en el Indajucam, de Eutimio Sosa Espina en Cultura y nos comentan que hay desfalcos en la Unidad de Comunicación Social, en Turismo y en la API.

Es paradójico que Layda Sansores se dedique a acusar corrupción del pasado sexenio, pero se niegue a investigar la cola que arrastra su corrupto gobierno. Por eso perdió credibilidad y sus niveles de repudio y reprobación siguen creciendo. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Rectificará el rumbo en 2026? ¿Seguirá encubriendo a sus corruptos? Habrá que estar atentos.

CONTINUARÁ DIFUNDIENDO VIDEOS ILÍCITOS.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan del circo semanal del Jaguar, que protagoniza la acaparadora de agua, Layda Sansores, en el cual difunde audios y videos que obtuvo del espionaje telefónico que le realizaba a Alejandro Moreno, y por lo mismo, son ilícitos. Los columnistas advierten que vendrán más revelaciones en 2026.

“Si alguien esperaba tregua entre Layda Sansores y Alejandro Alito Moreno, leyó mal. Este año, la gobernadora pasó de audios del Martes del Jaguar a las expropiaciones quirúrgicas, como los terrenos de la madre de Alito en Lomas del Castillo, estrenando reformas y acusando ‘utilidad pública’ con dardo patrimonial, incluido. Alito, responde llamando a Campeche ‘laboratorio del autoritarismo’… Layda gobierna atacando, Alito sobrevive denunciando. En la guerra de egos, ni a cuál irle.”

Lo cierto es que Layda Sansores, difundiendo videos ilícitos, busca distraer la atención de los fracasos que acumula en más de 51 meses, y que mantienen decreciendo la economía de Campeche, mientras los servicios de salud cada día son más deplorables, como quedó expuesto con el niño de Escárcega fallecido en el accidente aéreo en Galveston, Texas, al cual le negaron la transportación en ambulancia de ese municipio a Mérida, Yucatán.