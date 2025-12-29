MARINA CONFIRMA DESCARRILAMIENTO EN EL CORREDOR INTEROCEÁNICO; REPORTAN 20 LESIONADOS

La Secretaría de Marina confirmó el accidente ferroviario ocurrido este domingo en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, información que fue difundida también por la presidenta Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales. De acuerdo con el comunicado oficial, el tren transportaba a 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones, cuando se registró el descarrilamiento de la máquina principal.

La dependencia federal informó que hasta el momento se tiene un saldo de 20 personas lesionadas, quienes reciben atención médica en hospitales locales. Para la emergencia se desplegaron cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval. Además, continúan las labores de rescate en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para auxiliar a pasajeros que cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

La Marina señaló que mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas del accidente y definir las acciones necesarias para restablecer la operación de la vía férrea. Reiteró que la prioridad es la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno, y aseguró que se continuará informando conforme se cuente con datos oficiales adicionales.