SE DESCARRILA TREN DE AMLO CON MÁS DE 240 PASAJEROS A BORDO

Un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto emblemático del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se descarriló en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, cuando cubría la ruta de la Línea Z entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. En la unidad viajaban 241 pasajeros y nueve tripulantes, situación que generó alarma por la magnitud del riesgo en una obra presentada como estratégica para el desarrollo del sur del país.

La Secretaría de Marina informó que el accidente ocurrió luego de que la locomotora perdiera contacto con los rieles, provocando que varios vagones salieran de la vía en una zona de difícil acceso. Tras el percance se activaron los protocolos de emergencia y se desplegó personal naval, de Protección Civil y servicios médicos para atender a los pasajeros.

De manera preliminar, autoridades confirmaron que al menos 15 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas trasladadas a hospitales cercanos para su valoración. El hecho abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad, mantenimiento y supervisión del Tren Interoceánico, mientras se realizan las investigaciones correspondientes y el servicio permanece suspendido en el tramo afectado.