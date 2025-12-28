“UN PAÍS DESINFORMADO TENDRÁ UN PUEBLO SOMETIDO”, ADVIERTE MÓNICA GARZA SOBRE DETENCIÓN DE RAFAEL LEÓN

La periodista Mónica Garza alertó sobre el riesgo que enfrenta la libertad de expresión en México tras la detención del reportero de nota roja Rafael León Segovia en Coatzacoalcos, Veracruz, en un operativo donde participaron elementos del Ejército mexicano. Cuestionó que un comunicador sea acusado de terrorismo cuando su única herramienta ha sido el ejercicio periodístico, lo que calificó como una señal de persecución que no solo afecta a los periodistas, sino también a la ciudadanía, al limitar el derecho a estar informada.

La comunicadora señaló que este tipo de hechos no son aislados y forman parte de un patrón que se ha replicado en estados como Campeche, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Michoacán, en un contexto previo a un año electoral clave como será 2026. En el caso específico de León Segovia, criticó que la Fiscalía de Veracruz sustente la detención en una denuncia respaldada por un testigo protegido cuya identidad permanece oculta, figura que desde el propio poder ha sido desestimada en otros casos cuando no resulta conveniente.

Garza también cuestionó que las Fuerzas Armadas participen en la detención de periodistas mientras amplias zonas del país permanecen bajo el control del crimen organizado, con secuestros, desapariciones, extorsiones y violencia generalizada. Advirtió que silenciar a la prensa equivale a censura y que la censura es una expresión clara de autoritarismo, al recordar que la prensa libre solo puede existir en un país verdaderamente libre.