HAY PROTESTAS EN TODOS LADOS Y ESTA SITUACIÓN DE TERROR SE LE SALE DE LAS MANOS AL GOBIERNO FEDERAL: ROBERTO ROJO

En una publicación que le replicó Chibebo Chak, el cibernauta Roberto Rojo advierte que el país se le está saliendo de las manos al Gobierno Federal ante la situación que se vive por las protestas en todos lados y la manera gubernamental siniestra para contrarrestarlas.

Expone: “Hay mucho que hablar sobre las marchas de este fin de semana, sin embargo, a mí me asusta cada vez más este Gobierno, siento que va revelando su verdadera identidad con más descaro día con día. La marcha que se anunció y de la cual se colgaron los que siempre se van a colgar de cualquier movimiento, fue contrarrestada de una forma sistemática y siniestra por parte del Gobierno Federal. Como de libro, primero se invirtieron muchísimos recursos públicos en realizar toda una campaña de desprestigio; de pronto resurgieron muchas páginas de bots, caricaturas ridiculizando e imágenes con inteligencia artificial, acompañadas de mensajes diarios desde la mañanera por la Presidenta, su equipo y los medios e influencers chayoteros actuales afines al Gobierno”.

Luego, continúa, una campaña para desviar la atención, desde el suceso con la Presidenta en las calles del centro donde se expuso para mostrar que los jóvenes la apoyaban (deleznable y muy preocupante por cierto), hasta la resolución de la Suprema Corte contra Salinas Pliego. Después se hizo una investigación con todos los medios del Gobierno espiando de nueva cuenta a la población, muy probablemente de manera ilegal y atentando contra sus derechos humanos exponiendo nombres de personas civiles otra vez en la mañanera.

Y añade: “Posteriormente vino la campaña de miedo blindando como una fortaleza medieval el Palacio Nacional y sus alrededores con el único objetivo de intimidar a las personas que marcharían. Luego una campaña de desprestigio mostrando a Carlos Manzo en una entrevista que le hizo Alazraki y que salió por todos lados como ‘clara evidencia’ de que era opositor y de la ultraderecha y muchas mierdas más, no tienen vergüenza. Después durante la marcha, se intimidó con explosiones, se hizo uso excesivo de la fuerza pública contra toda la ciudadanía, muy probablemente hubo grupos de choque infiltrados (siempre pasa y me ha tocado verlo) y para cerrar, de nuevo una campaña de desprestigio, con las clásicas burlas tipo niño bully de tercero de primaria”.

Para concluir, Roberto Rojo advierte: “Para mí, la situación está de terror. México por todas partes está ardiendo y la sociedad se está manifestando en todos lados. La situación se vuelve crítica y más con la respuesta de manual del Gobierno. Todos tenemos derecho a la libre manifestación, no se trata de si se llenó el Zócalo o no, tampoco es un partido de fútbol para ver quién ganó. Pero el Gobierno sabe que el país se les está saliendo de las manos y está aterrado. No queremos derrocar a la Presidenta, queremos que se depure la porquería desde adentro, que el Gobierno se haga un enema, que deje de burlarse del pueblo, que no cambien las leyes a conveniencia, que haya una real separación de los poderes, que se juzgue y encarcele a todos los gobernadores y políticos corruptos, que se cuide la naturaleza, que se asegure la paz, que se respeten los derechos humanos y que este país sea la gran nación que todos y todas nos merecemos”.